Aktuelle Seite: Home > Sport > Italien fehlt gegen Österreich nach Sinner auch Musetti
Musetti wird Papa und spielt nicht Davis Cup

Italien fehlt gegen Österreich nach Sinner auch Musetti

Freitag, 14. November 2025 | 08:42 Uhr
Musetti wird Papa und spielt nicht Davis Cup
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: APA/sda

Italiens Männer-Tennisteam muss im Davis Cup nach Jannik Sinner auch auf Lorenzo Musetti verzichten. Der Weltranglisten-Neunte sagte seine Teilnahme am Finalturnier in Bologna ab und begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind. Für Österreich erhöhen sich damit die Chancen auf einen Aufstieg ins Halbfinale, ist doch Italien am 19. November der Gegner im Viertelfinale.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
57
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
53
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
43
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
36
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 