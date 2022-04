Italienische Beachvolleyball-Meisterschaft für Vereine in Bruneck

Bruneck – In Bruneck haben die Italienischen Beachvolleyball-Meisterschaften für Vereine stattgefunden. Am Samstag, den 23. April trafen 27 Sportlerpaare auf den sechs vom SSV Bruneck Volleyball zur Verfügung gestellten Spielfeldern aufeinander. Nach einem tollen Beachvolleyballtag – auch wenn die Wetterbedingungen nicht die besten waren – wurden die Titel des Tages vergeben.

U14

🥇FUMANELLI MARA – GRIESSMAIR GRETA – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🥈NICETA ELISA – GUADAGNINI ROMY – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🥉TASSER ALEXANDRA MARIA – GASSER NADJA – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🏅KNY SHARON – BRUGGER ROMY – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

U16

🥇 VALENTINI MAJA – VALENTINI NADINE – (UNIUN SPORT AMATOR.LA ILA ASD)

🥈 STOLZLECHNER JULIANE – AVERSA NOEMI – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🥉PEINTNER ROMY – MESSNER LENI – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🏅FRENADEMEZ MARIKA – MIRIBUNG BARBARA – (UNIUN SPORT AMATOR.LA ILA ASD)

SILBER

🥇SEEBER EVA – ZOESCHG MAVIE LEONI – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🥈BURGMANN LEA – MAIRHOFER JULIA – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🥉BURGMANN ANJA – HINTNER ISABEL – (S.S.V. BRUNECK A.S.D.)

🏅GANDINI STEFKA CONSUELO – VANZI GIULIA – (UNIUN SPORT AMATOR.LA ILA ASD)

Die Italienische Beachvolleyball-Meisterschaft für Vereine ist ein von der FIPAV organisiertes Turnier, das den Mitgliedern der Vereine vorbehalten ist. Die Meisterschaft wird in mehreren Kategorien ausgetragen: Under 14/16/18/20, Master 35/40/50 und natürlich die Hauptkategorien Bronze, Silber und Gold, die allen bei FIPAV-Vereinen registrierten Profis offenstehen. Spieler und Vereine erhalten auf der Grundlage ihrer Endplatzierungen Punkte, die in die nationale Gesamtwertung jedes einzelnen Sportlers einfließen. Das Turnier besteht aus Etappen in vielen italienischen Städten.

Alle, die mindestens an fünf Turnieren teilgenommen haben, können beim nationalen Finale, welches vom 27. bis 29. Mai in Bibione stattfindet, mitmachen. Der Titel des italienischen Meisters wird durch die Summe der Punkte aus den verschiedenen Vorrunden und die Ergebnisse des Finales vergeben. Der SSV Bruneck Volleyball hat bei der letzten Ausgabe 14 Podiumsplätze erreicht und die Sportler aus unserer Provinz werden versuchen, dieses Ergebnis bei der nächsten Endrunde zu übertreffen.