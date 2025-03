Italienische Doppelführung beim RTL in Åre – Scheib Neunte

Von: apa

Weltmeisterin Federica Brignone hat im Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf vorgelegt. Die Italienerin liegt nach dem ersten Durchgang am Samstag in Åre voran, sie führt um 0,34 Sekunden vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia. Kugel-Rivalin und Vizeweltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland hat als Fünfte 0,65 Sek. Rückstand. Als einzige Österreicherin schaffte es Julia Scheib als Neunte (+0,97), sich in den Top Ten festzusetzen.

Franziska Gritsch und Stephanie Brunner (+1,98) liegen ex aequo knapp außerhalb der besten 20 und dürfen auf eine gute Startnummer im zweiten Durchgang (12.30 Uhr/live ORF 1) hoffen. Katharina Liensberger trat trotz einer noch nicht ganz überwundenen Erkrankung an und war dementsprechend nicht ganz fit. Mit 2,87 Sek. Rückstand verpasste sie die Qualifikation für das Finale der Top 30. Damit hat die Vorarlbergerin auch ganz schlechte Karten, beim Weltcup-Finale im Riesentorlauf dabei zu sein.