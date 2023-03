Doppelsieg der “Azzurre” im Östersund-Einzel

Beim Biathlon-Weltcup in Östersund in Schweden hat Dorothea Wierer alle Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Lisa Vittozzi fixierte einen italienischen Doppelsieg und sicherte sich gleich dazu noch die kleine Kristallkugel.

Die 28-Jährige aus dem Friaul blieb wie Wierer bei ihren vier Schieß-Einlagen fehlerfrei, wies nach der 15-km-Distanz 25,5 Sek. Rückstand auf und sicherte sich nach drei Bewerben vor Julia Simon den Einzel-Weltcup. Die französische Weltcup-Führende kam bei sehr starker Laufleistung mit zwei Schießfehlern auf Platz vier (+1:49,5). Rang drei sicherte sich die Deutsche Denise Hermann-Wick (1/+1:38,8). Weltcup-Punkte gab es in der ÖSV-Equipe auch noch für Anna Juppe als 36. (3/5:01,3). Anna Gandler (4/+6:08,0) belegte lediglich Position 59.

Im Einzel über 15 Kilometer fuhr die Wierer mit einer glanzvollen Vorstellungen ihren zweiten Saisonsieg, den 15. in ihrer Karriere, ein. Die 32-jährige Südtirolerin baute ihren Vorsprung in der Loipe kontinuierlich aus. Von ihrer Erkrankung, die sie vergangene Woche noch ausgebremst hatte, war keine Spur mehr, berichtet SportNews.bz.

Die Tirolerin Lisa Hauser hat sich am Donnerstag zu Beginn des Biathlon-Weltcups in Östersund im Einzel eine starke Laufleistung mit fünf Schießfehlern torpediert. Die 29-Jährige blieb bei einem Rückstand von 5:28,0 Min. auf die siegreiche Dorothea Wierer als 46. ohne Weltcuppunkte, dafür setzten sich ihre ÖSV-Kolleginnen Dunja Zdouc (0/+3:25,6) und Tamara Steiner (1/+3:34,6) beim Schießen bzw. als 18. und 21. in Szene.

Steiner hatte stehend mit dem letzten ihrer insgesamt 20 Schüsse nicht getroffen und damit die realistische Chance auf einen Top-Ten-Platz verloren. Wie die schon vor rund drei Wochen im WM-Einzel als beste Österreicherin aufgetretene Zdouc machte sie aber Defizite in der Loipe am Schießstand einigermaßen wett. Das Männer-Einzel über 20 km der vorletzten Weltcup-Saisonwoche ist für 16.20 Uhr (live ORF 1) angesetzt.