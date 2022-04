Italienmeisterschaft Freeski – Slopestyle am Kronplatz

90 Teilnehmer in sieben Kategorien am Start

Bruneck/Kronplatz – Insgesamt knapp 90 Teilnehmer in sieben Kategorien waren bei der Italienmeisterschaft im Freeski-Slopestyle am Start. Zusätzlich gab es noch eine Gesamtwertung der Kategorie Giovani/Senior Damen und Herren für die Prämierung des Italienmeisters/Italienmeisterin.

Oberrauch Nikals holte sich mit einem sehr technisch hochklassigen & sauberen Run mit folgenden Tricks “270 In Front 630 Out, Switch Right Bio 900 Mute, Left Double Cork 1080 Safety, Double Cork 1260 Safety und Switch Lip On Front Swap To Switch, den Vizeitalienmeister-Titel in der Kategorie Campionati italiani assoluti.

Happacher Moritz holte sich mit einem sehr technisch hochklassigen & sauberen Run mit folgenden Tricks “Front 450 Out, Left Cork 900 Blunt, Switch Right Double Cork 1080 Safety, Switch Left Double Cork 1260 Safety und 270 In 270 Out, den 3. Platz in der Kategorie Campionati italiani assoluti.

Mairhofer Tim vom VITAMIN F Freestyle Club konnte sich mit einem stylischen, sauberen Run mit folgenden Tricks “270 In Front 270 Out, Switch Left 720 Safety, Switch Right 900 Safety, Right Cork 900 Mute und Switch Lip On Back 270 Out, den Vizeitalienmeister Titel in der Kategorie Giovani sichern.

Hainz Simon vom VITAMIN F Freestyle Club konnte sich ebenfalls mit einem stylischen Run mit folgenden Tricks “Switch Right Cork 540 Japan, Right Cork 720 Safety und Front 270 Out, den Vizeitalienmeister Titel in der Kategorie Allievi sichern.

Wetter: Am Samstag musste der Wettbewerb auf Grund von schlechter Sicht, Wind und Schneefall unterbrochen werden. Fortsetzung folgte am Sonntag, sonnig, strahlend blauer Himmel.

Erfolge für die Südtiroler Athleten:

Gesamtwertung Herren (Campionati italiani Assoluti M):

Oberrauch Niklas – 2. Platz (Ritten Sport / Landeskader Südtirol)

Happacher Moritz – 3. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Mairhofer Tim – 4. Platz (VITAMIN F / Landeskader Südtirol)

Leitner Simon – 8. Platz (VITAMIN F / ital. Nationalmannschaft)

Kategorie Senior Herren:

Happacher Moritz – 2. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Giovani Herren:

Oberrauch Niklas – 1. Platz (Ritten Sport)

Mairhofer Tim – 2. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Giovani Damen:

Pescolderung Heidi – 5. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Allievi Herren:

Hainz Simon – 2. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Allievi Damen:

Mairhofer Nina – 4. Platz (VITAMIN F)

Kategorie Ragazzi M:

Scherlin Ryo – 1. Platz (Seiser Alm Skiteam)