Italo-Kanadier Dylan Di Perna kehrt nach Bozen zurück

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia vermeldet die erste Verpflichtung für die Defensive und hat den Italo-Kanadier Dylan Di Perna mit einem Vertrag für die Saison 2022/23 ausgestattet.

Der 26-jährige Verteidiger gebürtig aus Mississauga (Ontario) nimmt seine dritte Saison mit den Foxes in Angriff. Dylan ist im Laufe des Sommers 2020 in die Talferstadt gekommen, erzielte in der ersten Saison 9 Punkte aus 58 Einsätzen und wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Dabei kam er zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League auf 29 Einsätze und beendete die Saison als Leihgabe bei den Rittner Buam in der AlpsHL: auf dem Rittner Hochplateau bestritt er 23 Spiele (8 Punkte) und verpasste den Meisterschaftssieg gegen Asiago nur knapp, denn im Halbfinale war nämlich Endstation. Beide Seiten, Verein und Spieler, waren sich immer einig und so kehrt Di Perna im Trikot der Foxes in die ICE Hockey League zurück.

Für die kommende Saison erhält der Verteidiger eine neue Trikotnummer, und zwar die #90, welche er aktuell auch in der italienischen Nationalmannschaft, mit der er in diesen Tagen seine erste Weltmeisterschaft in Finnland bestreitet, trägt.

„Ich freue mich schon auf meine dritte Saison in Bozen”, erklärt er, „die Stimmung im Stadion ist immer fantastisch und wir wollen unseren Fans zurückgeben, was sie sich verdienen: ich werde auf dem Eis und auch außerhalb immer 100% geben“.

Die Laufbahn

Di Perna machte seine ersten Schritte auf dem Eis in der OHL im Trikot der Kitchener Rangers, mit denen er in 293 Spielen 86 Punkte erzielte. 2017 wechselte er in die Universitätsmeisterschaft USports, wo er für drei Saisonen bei der Saint Mary’s University spielte und dabei 55 Punkte in 109 Matches sammelte. Dabei wurden die Beobachter der Foxes auf ihn aufmerksam und holten den Verteidiger nach Südtirol.

Weitere Einzelheiten über Dylan Di Perna unter: https://www.eliteprospects.com/player/189407/dylan-di-perna