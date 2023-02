Jakob Pöltl offenbar vor Rückkehr nach Toronto

Österreichs erster und einziger NBA-Profi Jakob Pöltl dürfte vor der Rückkehr zu den Toronto Raptors stehen. Laut dem Insider Adrian Wojnarowski von ESPN sollen die San Antonio Spurs für den 27-jährigen Center aus Wien neben Khem Birch auch einen geschützten Erstrunden-Draft-Pick 2024 sowie zwei künftige Zweitrunden-Picks erhalten. Pöltl hat bereits zu Beginn seiner Karriere in der stärksten Basketballliga der Welt von 2016 bis 2018 für die Kanadier gespielt.

Für die Spurs hat es am Mittwoch (Ortszeit) die inzwischen zehnte Niederlage in Folge in der NBA gesetzt. Die Texaner verloren 98:112 in Toronto und somit bei Pöltls ehemaligem und mutmaßlich auch künftigem Arbeitgeber. Der Wiener bilanzierte mit zwölf Punkten, sieben Rebounds, drei Assists und zwei Steals in 27:49 Minuten auf dem Parkett.

Nachdem die Führung vor der Pause sieben Mal gewechselt hatte, stellten die Kanadier im dritten Viertel die Weichen auf Sieg. In dem Abschnitt zogen sie auf zwischenzeitlich 18 Punkte davon. Der Vorsprung blieb danach bis zum Schluss zweistellig. Pascal Siakam, Pöltls Kumpel aus vergangenen gemeinsamen Tagen in Toronto, ragte mit 37 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists heraus. Bei den Spurs war einmal mehr Keldon Johnson mit 22 Zählern der erfolgreichste Werfer. Am Freitag gastiert der Vorletzte der Western Conference bei den Detroit Pistons, dem Schlusslicht im NBA-Osten.

Kyrie Irving hat mit einem Sieg im Dress der Dallas Mavericks debütiert. Beim 110:104 auswärts gegen die LA Clippers war der Guard auch sogleich bester Scorer seines neuen Teams. Er erzielte 24 Punkte. In einem Spitzenspiel der Eastern Conference bezwangen die Boston Celtics die Philadelphia 76ers mit 106:99. Derrick White und Malcolm Brogdon erzielten je 19 Punkte für den Liga-Leader. Philadelphia wurde von Joel Embiid mit 28 und James Harden mit 26 Zählern angeführt.

NBA-Ergebnis vom Mittwoch (Ortszeit): Toronto Raptors – San Antonio Spurs (12 Punkte, 7 Rebounds in 27:49 Minuten von Jakob Pöltl) 112:98.