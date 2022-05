Jakob Weger paddelt beim Heimrennen auf das Podium

Meran – Jakob Weger hat das Paddeln noch nicht verlernt. Erst vor 2 Tagen ist der 24-jährige Schenner, der im letzten Jahr seine Berufspaddler-Karriere bei der Marine-Sportgruppe beendet hat, nach 6-monatiger Pause wieder ins Slalom-Boot gestiegen. Platz 2 verpasste Jakob Weger heute nur um eine Hundertstel-Sekunde.

Der Franzose Anatoli Delassus erzielte 2 Mal Laufbestzeit und gewann in der Königsdisziplin, dem Kajak-Einer der Männer, in 82,92 Sekunden mit einem Vorsprung von 0,59 Sekunden vor seinem Landsmann Pierre Louis Saussereau und 0,60 Sekunden vor Jakob Weger. Vierter wurde der Franzose Benjamin Renia, der im 1. Durchgang die Laufbestzeit erzielt hat, aber für das letzte ausgelassene Tor 50 Strafsekunden kassierte. Obwohl zur gleichen Zeit in Litovsky Mikulas (Slowakei) die Kanuslalom-EM stattfindet, ist der 66. internationale Kanuslalom in Meran sehr gut besetzt. Mit den Franzosen Anatole Delassus, Benjamin Renia und Simon Hehne, dem Slowenen Zan Jakse und dem Schweizer Manuel Munsch sind in Meran einige hochkarätige Slalom-Kanuten am Start, die sich nicht für die EM qualifizieren konnten. „Mit meinem 3. Platz bin ich sehr zufrieden. Schade, dass ich Platz 2 nur um eine Hundertstel-Sekunde verpasst habe. Meine Technik ist die gleiche geblieben wie im letzten Jahr. Nur die körperliche Fitness hat etwas nachgelassen“, sagte Jakob Weger. Im 2. Lauf berührte Jakob Weger mit seinem Boot einen Stein und verlor dabei viel Zeit. Er war 7 Sekunden langsamer als im 1. Lauf. Zweitbester Slalom-Kanute des SC Meran/Raika-Torggler war Jakob Luther als Zwölfter. „Für meine geringe Vorbereitung kann ich mit Platz 12 mehr als zufrieden sein. Wollte nur zum Spaß mitfahren. Mein Fokus liegt auf meinem Medizinstudium in Innsbruck, das ich im Herbst des vergangenen Oktobers begonnen habe“, sagte Jakob Luther.

Im Kajak-Einer männlichen Junioren (U18) siegte Xabier Ferrazzi, der Sohn des Olympiasieger von n1992, Pier Poaolo Ferrazzi, mit der viertbesten Zeit des Tages von 83,77 Sekunden vor dem Slowenen Ziga Lin Hocevar (85,76) und dem Deutschen Luis Erschig (87,07). Siegerin im Canadier-Einer der Frauen wurde die Französin Angele Hug, die nach dem Sieg im Kajak-Einer auch im Canadier-Einer gewann.

Im Kajak der Damen konnte sich heute die Französin Angele Hug in 92,51 Sekunden mit 32 Hundertstel-Sekunden Vorsprung vor der Favoritin Amalie Hilgertova (92,80) aus Tschechien mit 2 Strafsekunden und der Italienerin Chiara Sabattini (92,84) durchsetzen. Alle 3 Paddlerinnen waren im 2. Lauf schneller als im ersten. Die Zeit des 2. Laufes kam dann in ihre Wertung. Seht gut in Szene setzten konnte sich auch die Augsburgerin Carolin Celina Schaller, die seit dem letzten Jahr für den SC Meran paddelt. Die Wahl-Meranerin belegte mit 96,54 Sekunden Platz 6. Tamara Drescher vom SC Meran (104,31) landete auf Platz 11 und war vor allem mit ihrem 2. Lauf zufrieden. Im Kajak-Einer der weiblichen Junioren (U18) siegte die Deutsche Lucie Krech (97,37). Die 3 SCM-Paddlerinnen Annika Senoner (145,59), Alice Gravino (145,82) und Elina Schlechtleitner (165,60) landeten bei ihren 1. Start beim internationalen Kanuslalom in Meran auf den Plätzen 10, 11 und 13.

Im Canadier-Einer der Männer siegte heute der Tscheche Jan Vetrovsky (87,86) vor den Franzosen Jules Benardet (88,62) und Lucas Roisin (89,91). Junioren-Sieger im Canadier-Einer wurde der Slowene Ziga Lin Hocevar (91,76).

Morgen wird auf der Passer zum 7. Mal ein Weltranglisten-Kanuslalom. Die Quali-Läufe beginnen um 9 Uhr, die Finalläufe um 13 Uhr. Der Livestream am Sonntag wird hier verfügbar sein: https://youtu.be/lhq8LZRp9a8 Die live results und Ergebnisse gibt es unter: https://siwidata.com/canoelive/#/live/icf/2022

Nachstehend die Ergebnisse:

Kajak-Einer, Männer, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Anatole Delassus 82,92 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Pierre Louis Saussereau (beide Frankreich) 83,51/0; 3. Jakob Weger (SC Meran/Raika-Torggler) 83,52/0; 4. Benjamin Renia (Frankreich) 83,74/2; 5. Zan Jakse (Slowenien) 84,48/0; 6. Marco Romano (Italien) 85,09; 12. Jakob Luther 86,50/0; 16. Martin Unterthurner (beide SC Meran-Raika-Torggler) 89,53/2; 21. Manuel Ulpmer (SV Milland) 93,91/2; 27. Hansjörg Mayr (SC Meran/Raika-Torggler) 100,86/0.

Kajak-Einer, männliche Junioren (U18), Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Xabier Ferrazzi (Italien) 83,77 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Ziga Lin Hocevar (Slowenien) 85,76/0; 3. Luis Erschig (Deutschland) 87,07/0; 21. Matthias Ulpmer (SV Milland) 97,47/0; 35. David Drescher 113,69/2; 39. Liam Kaplan 130,73/0; 40. Magnus Mumelter (alle 3 SC Meran/Raika-Torggler) 142,16/4.

Kajak-Einer, Frauen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Angele Hug (Frankreich) 92,51 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Amalie Hilgertova (Tschechien) 92,80/2; 3. Chiara Sabattini (Italien) 92,84/0; 6. Carolin Celina Schaller 96,54/0; 11. Tamara Drescher (beide SC Meran/Raika-Torggler) 104,31.

Kajak-Einer, weibliche Junioren (U18), Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Lucie Krech (Deutschland) 97,37 Sekunden/0 Srafsekunden; 2. Ula Skok 100,68/0; 3. Neja Veliscek (beide Slowenien) 108,99/4; 10. Annika Senoner 145,82/4; 11. Alice Gravino 145,82/4; 13. Elina Schlechtleitner (alle 3 SC Meran/Raika-Torggler) 165,60/10.

Canadier-Einer, Männer, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Jan Vetrovsky (Tschechien) 87,86 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Jules Beenardet 88,62/2; 3. Lucas Roisin (beide Frankreich) 89,91/0.

Canadier-Einer, männliche Junioren (U18), Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Ziga Lin Hocevar (Slowenien) 91,76 Sekunden/0 Strafskunden; 2. Clement Brotier (Frankreich) 92,27/0; 3. Mark Crosbee (Australien) 94,06/0.

Canadier-Einer, Frauen, Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Angele Hug (Frankreich) 103,43 Sekunden/2 Strafsekunden; 2. Marisa Kaup (Deutschland) 110,86/2; 3. Laurine Salesse (Frankreich) 113,89/2.

Canadier-Einer, weibliche Junioren (U18), Endstand nach 2 Durchgängen: 1. Lucie Krech 109,12 Sekunden/0 Strafsekunden; 2. Lena Götzel 118,86/4; 3. Kimberley Rappe (alle 3 Deutschland) 124,39/4.