Jeddah-Qualifying für Verstappen vorzeitig beendet

Verstappen rollte am Samstag zurück an die Box

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die Qualifikation für den Grand Prix von Saudi-Arabien wegen eines technischen Problems vorzeitig abbrechen müssen. Der Wagen des Formel-1-Weltmeisters verlor am Samstag im zweiten Qualifying-Abschnitt plötzlich an Antrieb und konnte in der Box nicht mehr schnell genug flott gemacht werden. Der Niederländer, der in jeder der drei Trainingssessions in Jeddah die Bestzeit aufgestellt hat, wird damit am Sonntag von außerhalb der Top Ten starten.