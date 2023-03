Jokic führt Denver in NBA mit “triple-double” zum Sieg

Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der National Basketball Association mit seinem 29. “triple-double” der Saison zu einem 116:111-Erfolg gegen die Philadelphia 76ers geführt. Der auch diese Saison als MVP-Kandidat geltende Serbe schrieb am Montag (Ortszeit) 25 Punkte, 17 Rebounds und 12 Assists an. Die Nuggets halten nun bei vier Siegen in Serie, sie führen das Feld der Western Conference an. Bei Philadelphia fehlten die verletzten Stars Joel Embiid und James Harden.

Von: APA/Reuters