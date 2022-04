Jonathan Kiem vierter im Italiencup Finale

Ferrara – Am 3. April war der 3. Italiencup im Bouldern in Ferrara (FE). Der Südtiroler Athlet Jonathan Kiem (AVS Meran) qualifiziert sich sensationell als Erstplatzierter im Halbfinale. Im Finale verpasste er das Podium knapp als vierter.

Für Jonathan Kiem (AVS Meran), Jahrgang 2003 war es eine starke Leistung, beim Italiencup Boulder, sich für sein erstes Finale bei einem Boulderwettbewerb zu qualifizieren. Seine Hauptdisziplin ist Lead (Vorstiegsklettern) und dass er sich ausgerechnet im Bouldern als Erstplatzierter im Halbfinale qualifiziert, war eine Sensation. Im Finale schaffte Jonathan Kiem Top vier, das war eine technische Platte, die sonst kein einziger Finalist geschafft.

Starke Leistung zeigte auch David Oberprantacher (AVS Passeier), der sich in den Topzehn als Neunter platzieren konnte. Weitere Halbfinalisten waren Johannes Egger (AVS Bruneck) als 16. und David Piccolruaz (AVS Meran) als 19.

Bei den Frauen siegte Wahltrentinerin Giorgia Tesio (Esercito), vor der Favoritin Camilla Moroni (Fiamme Oro) und Irina Daziano aus Cuneo.

Fünf Südtiroler Athletinnen schafften es bis ins Halbfinale. Elsa Giupponi (AVS Meran) kletterte ihr erstes Halbfinale in einem Boulder Italiencup und wurde 13., gefolgt von Matilda Liú Moar (AVS Brixen) als 14. und ihrer Teamkollegin Bettina Dorfmann (AVS Brixen) als 17. Leonie Hofer (AVS Passeier) wurde 18. und Alina Benazzi (AVS Meran) 21.

Der vierte und letzte Boulder-Italiencupbewerb 2022 findet am 23.-24. April in Turin (TO) statt.

Hier die Podiumswertungen und Südtiroler Qualifizierten:

Finale Männer

1.

Simone Mabboni

Crazy Center

2.

Giovanni Placci

Carchidio-Strocchi Faenza

3.

Davide Picco

El Maneton Schio

4.

Jonathan Kiem

AVS Meran

Halbfinale M

9.

David Oberprantacher

AVS Passeier

16.

Johannes Egger

AVS Bruneck

19.

David Piccolruaz

AVS Meran

Finale Frauen

1.

Giorgia Tesio

Centro Sportivo Esercito

2.

Camilla Moroni

Fiamme Oro

3.

Irina Daziano

Inout Chiusa di Pesio

Halbfinale F

13.

Elsa Giupponi

AVS Meran

14.

Matilda Liú Moar

AVS Brixen

17

Bettina Dorfmann

AVS Brixen

18

Leonie Hofer

AVS Passeier

21.

Alina Benazzi

AVS Meran