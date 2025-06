Juventus nach zweitem Sieg bei Club-WM im Achtelfinale

Von: apa

Juventus Turin steht bei der Fußball-Club-WM nach dem zweiten Sieg vorzeitig im Achtelfinale. Die Italiener setzten sich am Sonntag in Philadelphia gegen den marokkanischen Club Wydad 4:1 (2:1) durch und sind mit nun sechs Zählern in der Gruppe nicht mehr aus den Top Zwei zu verdrängen. Das Team aus Casablanca ist mit null Zählern hingegen bereits vor dem dritten Spiel out.

Prägender Mann bei Juventus war Kenan Yildiz. Einen Schuss des türkischen Nationalstürmers fälschte Wydads Abdelmounaim Boutouil (6.) ins eigene Tor ab, dann vollendete Yildiz zum 2:0 (16.). Der 20-Jährige sorgte nach dem Seitenwechsel mit dem 3:1 (69.) auch für eine Vorentscheidung. Dusan Vlahovic setzte per Foul-Elfmeter (94.) den Schlusspunkt, nachdem er selbst gefoult wurde.

Wydad durfte kurz Hoffnung schöpfen, nachdem Thembinkosi Lorch (25.) in der ersten Hälfte verkürzt hatte. Juve baute nach der Pause aber wieder Druck auf. Das dritte Tor der Turiner lag in der Luft, ehe Yildiz in überlegter Manier erneut anschrieb. Im ersten Spiel hatte Juve locker 5:0 gegen Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen. Zum Abschluss der Gruppe kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr) zur Begegnung mit Manchester City.