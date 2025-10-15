KAC in Champions Hockey League mit 1:3 an Aufstieg vorbei

Von: apa

Der KAC hat den Einzug in die K.o.-Phase der Champions Hockey League verpasst. Der finnische Meister KalPa Kuopio hat den Kärntnern am Mittwoch mit seinem sechsten Sieg im sechsten Spiel kein Gastgeschenk gemacht und schickte den österreichischen Rekordmeister mit einer 1:3-(0:2,0:0,1:1)-Niederlage auf die Heimreise. Seine Chance auf den Aufstieg sucht am Abend noch RB Salzburg daheim gegen die Eisbären Berlin.

In Finnland stellte Kuopio mit einem frühen Doppelschlag die Weichen zum Sieg. Joona Saarelainen im Powerplay und Juuso Könönen trafen in der 6. bzw. 9. Minute, so ging es vor gut 2.500 Zuschauern in das letzte Drittel. Lukas Kanak erhöhte nach exakt 47 Spielminuten auf 3:0, der Ehrentreffer ging in Überzahl in der 57. Minute nach Assist von Thimo Nickl auf das Konto von Thomas Hundertpfund.

Durch die Niederlage rutschten die aus familiären Gründen ohne Goalie Sebastian Dahm angetretenen “Rotjacken” nach insgesamt zwei Erfolgen und vier Niederlagen in der Tabelle von 24 Mannschaften unter den Strich, nur die Top 16 erreichen die nächste Phase. Kuopio schließt die Gruppenphase mit 17 Zählern einen Punkt hinter Ilves Tampere auf Rang zwei ab. Der KAC reist direkt nach Wien weiter, wo es am Freitag (19.15 Uhr) in der ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals geht.