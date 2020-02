Kainz-Doppelpack bei Kölner Kantersieg in Berlin

ÖFB-Legionär Florian Kainz hat in der deutschen Fußball-Bundesliga erstmals in dieser Saison ins Tor getroffen. Dabei gelang dem Steirer in Diensten des 1. FC Köln gleich ein Doppelpack. Die Kölner gewannen auswärts bei Hertha BSC 5:0 und überholten die Berliner damit auch in der Tabelle. Dortmund besiegte Werder Bremen auch dank Erling Haaland 2:0. Mönchengladbach erreichte gegen Hoffenheim ein 1:1.

Der 27-jährige Kainz überzeugte bei den Kölnern in einer offensiven Rolle. Er lieferte in der ersten Hälfte die Vorlage zum 1:0 durch Jhon Cordoba (4. Minute) und traf in der 37. Minute selbst zum 3:0-Pausenstand. In der zweiten Hälfte legte er von einer ähnlichen Position das 4:0 (62.) nach. Es war sein zweiter Bundesliga-Doppelpack, den ersten hatte er im Februar 2018 für Bremen gegen Wolfsburg geschnürt.

Auch Cordoba traf zweimal, den Schlusspunkt gegen wehrlose Berliner setzte Mark Uth (69.). In der Tabelle überholte Köln die Hertha und steht jetzt auf dem 13. Platz.

Borussia Dortmund siegte bei Werder Bremen und liegt damit weiter vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Haaland erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand in der Minute – für den 19-jährigen Ex-Salzburg-Stürmer war es das neunte Bundesliga-Tor in sechs Partien. Werder kassierte die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und die sechste Heimpleite in Serie. Marco Friedl blieb bei den Hanseaten auf der Ersatzbank.

Mönchengladbach büßte durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim hingegen zwei Punkte ein und hat als Vierter nun sechs Punkte Rückstand auf die Bayern. Allerdings könnte die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit einem Erfolg im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am 11. März den Abstand weiter verringern.

Nach langer Zeit ein Erfolgserlebnis gelang dem Liga-16. Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer gewannen beim Freiburg 2:0 – es war der erste Sieg unter Trainer Uwe Rösler. Markus Suttner musste in der 20. Minute angeschlagen ausgetauscht werden, Kevin Stöger spielte bei der Fortuna durch. Werder hat als 17. drei Punkte Rückstand auf Düsseldorf.