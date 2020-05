Kainz-Tor bei 2:2 zwischen KÃ¶ln und Mainz

Florian Kainz hat am Sonntag beim Heim-2:2 des 1. FC Köln gegen den FSV Mainz 05 sein drittes Tor in der laufenden Saison der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der in der 71. Minute ausgetauschte Steirer verwertete in der 53. Minute eine Maßflanke von Dominick Drexler per Kopf aus kurzer Distanz zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren.

Den Mainzern gelang aber dank Taiwo Awoniyi (61.) und Pierre Kunde (72.) noch der Ausgleich. Bei den Gästen spielte Karim Onisiwo in einer vor allem in der zweiten Hälfte ansprechenden Partie bis zur 84. Minute, Philipp Mwene stand nicht im Kader. Köln ist weiterhin Zehnter, Mainz blieb auf Rang 15.