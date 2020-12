Kamara erzielt mit sechs Touchdowns NFL-Rekord

Alvin Kamara hat einen 91 Jahre alten Rekord in der National Football League (NFL) eingestellt. Beim 52:33-Heimsieg der New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings erlief der 25-jährige Runnig Back am Freitag sechs Touchdowns. Diese Anzahl an Rushing-Touchdowns war zuvor nur Ernie Nevers im Jahr 1929 für die Chicago Cardinals gelungen.

Nach zwei Vierteln führten die Saints gegen die personell geschwächte Vikings-Offensive mit 24:14. Nach der Pause holte Minnesota auf und profitierte dabei von einer Interception von Saints-Spielmacher Drew Brees, der insgesamt zwei Pässe in die Hände der Gegenspieler warf.

Anschließend legte Kamara aber zwei weitere Touchdowns nach und beendete somit die Play-off-Hoffnungen der Vikings. Insgesamt lief Kamara 155 Yards heraus, für ihn war auch das eine Karriere-Bestleistung. New Orleans sicherte sich zum vierten Mal nacheinander den Titel in der NFC-South-Division.