Kanada nach Comeback gegen Finnland im Eishockey-Finale

Von: apa

Topfavorit Kanada hat sich in einem dramatischen Halbfinale ins Endspiel des olympischen Eishockey-Turniers gekämpft. Der Rekordolympiasieger rang Titelverteidiger Finnland am Freitag in Mailand nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:1,1:1,2:0) nieder. Das Goldtor erzielte Nathan MacKinnon in der Schlussminute. Im Finale am Sonntag (14.10 Uhr) treffen die Kanadier, die gegen die Finnen auf ihren verletzten Kapitän Sidney Crosby verzichten mussten, auf die USA oder die Slowakei.

Kanada hatte bereits im Viertelfinale gegen Tschechien einen Rückstand wettgemacht und sich durch einen späten Ausgleich in die Verlängerung gerettet. Dort behielten die “Ahornblätter” mit 4:3 die Oberhand. In der Vorschlussrunde lief es ähnlich dramatisch. Die Kanadier verzeichneten ein klares Plus von 39:17 Torschüssen, bissen sich aber lange Zeit am starken finnischen Goalie Juuse Saros die Zähne aus.

Die Finnen verteidigten beherzt, fingen sich durch Niko Mikkola wegen hohen Stocks aber zweieinhalb Minuten vor Schluss eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Die nützte MacKinnon 36 Sekunden vor dem Ende nach Pass von Topscorer Connor McDavid. Der Treffer hielt auch einer Challenge wegen möglichen Abseits von Kanadas Jungstar Macklin Celebrini stand. Der 19-Jährige, mit fünf Toren weiterhin bester Schütze des Turniers, durfte mit seinen Teamkollegen jubeln.

Crosby verletzt, McDavid mit Rekord

Dabei war der Favorit im ersten Drittel durch ein Tor von Mikko Rantanen nur drei Sekunden nach Beginn eines Powerplays in Rückstand geraten (17.). Finnlands Erik Haula legte in Unterzahl (24.) nach, Sam Reinhart brachte den Rekordolympiasieger aber wieder heran (35.). Im Schlussabschnitt gelang Shea Theodore mit einem Schlagschuss von der blauen Linie der Ausgleich (51.). Danach drängte Kanada immer stärker auf die vorzeitige Entscheidung.

Crosby fehlte wegen einer Verletzung, die er sich nach mehreren harten Checks gegen ihn im Duell mit den Tschechen zugezogen hatte. Der 38-Jährige, eine der Allzeit-Größen des Sports, hatte 2010 und 2014 bereits mit Kanada Olympia-Gold geholt. Bei den beiden vergangenen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking fehlten die Topstars aus der National Hockey League (NHL).

McDavid vertrat Crosby als Kapitän. Der 29-Jährige, der auch die NHL-Scorerwertung anführt, hält nach zwei weiteren Assists nun bei 13 Scorerpunkten im Turnier. Das ist neuer Olympia-Rekord. Bisher hielten die beiden Finnen Teemu Selänne und Saku Koivu mit je elf Punkten 2006 gemeinsam mit McDavid die Bestmarke. Celebrini kann diesen Wert im Finale ebenfalls noch erreichen, er hält bei zehn Zählern.