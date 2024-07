Kanutin Wolffhardt zieht ins Halbfinale ein

Von: apa

Wie erwartet hat Kanutin Viktoria Wolffhardt bei den Olympischen Spielen im Vorlauf des Wildwasser-Slaloms den Aufstieg geschafft. Am Dienstag reichte der 30-Jährigen im Canadier-Einer Platz 17, um sich für das am Mittwoch (15.30 Uhr) steigende Halbfinale zu qualifizieren. Etwas später am Dienstag (17.30) im Einsatz war noch Felix Oschmautz im Kajak-Einer.