Karate Bruneck auf Erfolgskurs

Bruneck/Istrana – Am gestrigen Sonntag hat die dritte und damit letzte Etappe des Campionato Regionale Veneto stattgefunden, bei dem Hunderte von Athleten aus dem gesamten Triveneto in den Disziplinen Kata (Form) und Kumite (Zweikampf) antraten. Zu fünft dabei war heuer auch erstmals wieder der „Wadokan Karate Do“ – und das Resultat kann sich sehen lassen: zweimal Bronze und einmal Silber für Bruneck.

Mirjam Rofner holte Bronze in der Disziplin Kata in der Gruppe „esordienti“ (Jugendliche/Nachwuchs), im Wettbewerb zwischen acht Athletinnen.

Philipp Hochgruber (Senioren) konnte gar Silber für sich proklamieren.

Damit konnten diese beiden Karateka die Erfolgsserie weiterführen, die am 21. November beim Trofeo Triveneto in Maser (zweimal Silber) begann. Kevin Infante war gestern in Höchstform, holte sich den Etappensieg im Kumite (esordienti) und damit Bronze in der Gesamtbewertung. Alex Marchetti (ebenfalls Nachwuchs) machte gestern seine ersten Erfahrungen auf dem Tatami und nahm gemeinsam mit 17 weiteren Athleten in der Disziplin Kata teil.

Eine positive Bilanz also für Karate Bruneck und eine Bestätigung für die geleistete Vereinsarbeit. Zufrieden zeigten sich demnach auch die Trainer Arnold Rofner und Miriana Bredariol. Was letztendlich zähle, seien jedoch nicht die Medaillen. Vielmehr seien Turniere ein Mittel der Standortbestimmung auf dem eigenen Weg (Do): d.h. im Wettbewerb die eigenen Stärken kennen zu lernen, sowie herauszufinden, woran man noch zu arbeiten hat.