Karl holte in Blue Mountain 17. Weltcup-Sieg

Benjamin Karl hat beim Weltcup-Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder in Blue Mountain (Kanada) seinen 17. Weltcup-Sieg gefeiert. Der 34-jährige Niederösterreicher und der Italiener Mirko Felicetti überquerten im großen Finale am Samstag zeitgleich die Ziellinie. In der Damen-Konkurrenz holte Daniela Ulbing mit Platz drei einen weiteren Podestplatz für den ÖSV.

Karl kämpfte sich bei dichtem Schneetreiben mit einem knappen Sieg über den Russen Andrej Sobolew ins Finale vor. Dort gab es zunächst sowohl beim Österreicher, als auch bei Felicetti Rätselraten über den Sieger, ehe beide jubeln durften. “Ich bin in guter Form, das habe ich gespürt”, sagte Karl im Siegerinterview. Der im Gesamtweltcup zweitplatzierte Andreas Prommegger wurde als zweitbester ÖSV-Boarder Fünfter. Am Sonntag steht in der Provinz Ontario noch ein weiterer Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm.

Bei den Damen unterlagen Ulbing und Sabine Schöffmann in den Semifinal-Läufen ihren deutschen Konkurrentinnen Ramona Hofmeister und Selina Jörg. Im kleinen Finale zweier Kärntnerinnen blieb Ulbing gegen Schöffmann Siegerin. Für die 22-Jährige war es der erste Podestplatz in diesem Winter. Die im Viertelfinale an Ulbing gescheiterte Claudia Riegler wurde Fünfte. Hofmeister holte am Ende ihren fünften Einzel-Saisonsieg und steht knapp vor dem Gewinn der großen Kristallkugel.