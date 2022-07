Kasper im NHL-Draft von Detroit an Nummer 8 gewählt

Die Detroit Red Wings haben sich die Rechte am Kärntner Marco Kasper gesichert. Der 18-jährige Stürmer ist am Donnerstag beim Draft der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL im Bell Centre von Montreal an Nummer 8 gewählt worden. Kasper ist erst der vierte Österreicher nach Thomas Vanek 2003 (Nr. 5, Buffalo Sabres), Marco Rossi 2020 (Nr. 9, Minnesota Wild) und Michael Grabner 2006 (Nr. 14, Vancouver Canucks), dessen Rechte in der ersten Draft-Runde erworben wurden.

Kasper hat in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen für den schwedischen Spitzenclub Rögle und im österreichischen Nationalteam überzeugt. Der Sohn des ehemaligen ÖEHV-Teamverteidigers Peter Kasper verbuchte in der schwedischen Liga sieben Tore und vier Assists im Grunddurchgang, legte im Play-off mit je drei Toren und Assists nach und trug sechs Scorerpunkten zum Triumph in der Champions Hockey League bei. Zudem zeigte er bei der WM in Finnland, dass er sich auch schon gegen gestandene NHL-Spieler durchsetzen kann.

Als erste zwei Spieler wurden überraschend Slowaken gewählt. Die Montreal Canadiens hatten die erste Wahl und entschieden sich für Stürmer Juraj Slafkovsky, der beim Olympia-Turnier in Peking als 17-Jähriger bester Torschütze und MVP (wertvollster Spieler) war. Die New Jersey Devils sicherten sich anschließend Verteidiger Simon Nemec. Der kanadische Center Shane Wright, der von den meisten Experten als Nummer eins erwartet worden war, kam erst als vierter an die Reihe und ging an die Seattle Kraken.

Der Draft, bei dem sich die 32 NHL-Clubs die Rechte an weltweit 224 Talenten sichern, wird am Freitag (17.00 Uhr MESZ) mit den Runden zwei bis sieben fortgesetzt. Es wird erwartet, dass der Vorarlberger Vinzenz Rohrer von einem Club in der zweiten oder dritten Runde gewählt wird.