Kasper verliert mit Detroit vor über 94.000 Zuschauern

Von: apa

Vor der zweitgrößten Kulisse in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat der Kärntner Marco Kasper mit den Detroit Red Wings eine Niederlage kassiert. Im Freiluftspiel vor 94.571 Fans im Ohio Stadium verloren die Red Wings am Samstag gegen die Columbus Blue Jackets mit 3:5. Mehr Besucher bei einem NHL-Spiel gab es nur am 1. Jänner 2014 mit 105.491 Zuschauern im Michigan Stadium in der Partie von Detroit gegen die Toronto Maple Leafs.

Zwei Tage nach der 2:5-Heimniederlage gab es für Detroit gegen den Tabellennachbarn und direkten Konkurrenten um einen Play-off-Platz auch auswärts nichts zu holen. Im riesigen Football-Stadion brachte Denton Mateychuk (26.) die Heimischen in Führung. Im Überzahl schlug das seit Jahresbeginn beste Powerplay-Team zurück, Alex DeBrincat gelang mit seinem 28. Saisontor der Ausgleich (34.).

Wenig später zog Columbus durch einen Doppelschlag von Dimitri Woronkow und Mathieu Olivier innerhalb von 32 Sekunden (38.) auf 3:1 davon. Detroit schaffte dank Patrick Kane (43.) und DeBrincat (57.) noch einmal den Ausgleich, Justin Danforth (58.) und Adam Fantilli (59.) schossen Columbus aber zum Sieg. Kasper erhielt 19 Minuten Eiszeit.

Owetschkin mit Tor Nr. 884

Alexander Owetschkin fehlen nur noch zehn Tore auf den Allzeit-Rekord von Wayne Gretzky. Der 39-jährige Russe erzielte bei der 1:3-Heimniederlage der Washington Capitals gegen Tampa Bay Lightning sein 884. Tor im NHL-Grunddurchgang, Gretzky ist mit 894 noch die Nummer eins. Der Washington-Stürmer traf gegen Tampa Bay zum 1:2 (57.) und hält bei 31 Saisontoren.