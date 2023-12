Kein Frauen-Springen bei Kombination in Ramsau wegen Windes

Die zwei Wettkampf-Tage beim Weltcup in der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein haben am Freitagvormittag mit einer Absage begonnen. Der Sprung-Durchgang der Frauen für den Gundersen-Bewerb wurde wegen zu viel und böigen Windes nicht durchgeführt, es kommt der am Vortag absolvierte provisorische Wertungsdurchgang in die Wertung. Der 5-km-Langlauf dieser Konkurrenz ist für 15.00 Uhr angesetzt, davor starten die Männer um 13.45 Uhr mit dem Langlauf in den Massenstart.

Die Österreicherinnen hatten sich am Donnerstag im Springen keine gute Ausgangsposition erarbeitet. Die im Vorjahr in Ramsau einmal auf Rang zwei gekommene Lisa Hirner geht als Elfte mit 1:08 Min. Rückstand auf die einmal mehr voranliegende Norwegerin Gyda Westvold Hansen in die Loipe. Annalena Slamik (19./+2:06) und Claudia Purker (20./+2:37) haben gehörigen Rückstand. Am Ende des Feldes werden die jungen ÖSV-Aktiven Laura Pletz (27./+4:29) und Clara Mentil (28./+4:38) starten. Anja Rathgeb hatte das Springen wegen Materialmangels verpasst und darf nicht antreten.

Sollte auch das für Freitag um 17.00 Uhr angesetzte Springen der Männer nicht durchgeführt werden können, würde der provisorische Wertungsdurchgang vom Donnerstag nicht herangezogen werden. Dieser gilt nur für den Kompakt-Bewerb am Samstag. Die Jury könnte im Fall der Absage den Sprung für die Massenstart-Entscheidung für Samstag neu ansetzen.