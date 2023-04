Kein Sieger im deutschen Liga-Duell Köln-Mönchengladbach

Für Ljubicic und Co. gab es eine Punkteteilung

Der 1. FC Köln ist in der deutschen Fußball-Bundesliga auch im sechsten Spiel in Serie sieglos geblieben, hat aber einen Punkt im Derby gegen Borussia Mönchengladbach erkämpft. Fünf Tage nach der Transfersperre durch den Weltverband (FIFA) trennte sich Köln mit Florian Kainz (bis 78.) und Dejan Ljubicic (ab 61.) am Sonntag zu Hause mit 0:0 vom rheinischen Rivalen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart wartet damit weiter auf den ersten Liga-Sieg seit Mitte Februar.

Als Tabellen-13. haben die Gastgeber vier Zähler Rückstand auf Gladbach, das auf Rang zehn liegt. Die Mannschaft von Daniel Farke ist ebenfalls seit fünf Spielen sieglos. Die beiden ÖFB-Akteure Stefan Lainer und Hannes Wolf saßen nur auf der Bank.