Keine Gnade von Dallas-Star Iving mit Ex-Club Orlando

Am ersten Jahrestag seines Wechsels von den Brooklyn Nets zu den Dallas Mavericks hat Kyrie Irving am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) an seiner alten Wirkungsstätte 36 Punkte zum 119:107-Erfolg der Mavericks gegen die Nets beigetragen. Damit übertrumpfte er seinen Teamkollegen Luka Doncic um einen Zähler, der Slowene glänzte aber auch mit 18 Rebounds und neun Assists.

Einen Rückstand von 23 Punkten überwanden die Chicago Bulls beim 129:123-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Minnesota Timberwolves. Dabei sorgten vor allem Coby White und DeMar DeRozan mit gemeinsam 51 nach der Halbzeit erzielten Zählern für die Aufholjagd. Mit zehn Punkten in der Overtime gab DeRozan dem Gegner den Rest.