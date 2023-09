Keine russischen Flaggen bei Sommerspielen in Paris 2024

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr sollen laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron keine russischen Flaggen wehen. “Natürlich kann es während der Pariser Spiele keine russischen Fahnen geben”, sagt Macron der französischen Sportzeitung “L’Equipe” (Donnerstag-Ausgabe). “Ich denke, in dieser Frage gibt es einen Konsens, weil Russland als Land nicht willkommen ist in einer Zeit, in der es Kriegsverbrechen verübt und Kinder deportiert.”

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) müsse entscheiden, welchen Status die russischen Athleten und Athletinnen erhalten sollten, und “dieses Thema sollte nicht politisiert werden”, ergänzte Macron. Die Ukraine sollte aber in diese Überlegungen einbezogen werden. Die Ukraine hat mit einem Boykott der Spiele gedroht, sollten Sportler aus Russland und Belarus für ihre Länder antreten.