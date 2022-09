Klagenfurt empfängt Meran am Dienstag

Meran – Im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League trifft das EC-KAC Future Team zu Hause auf den HC Meran/o Pircher. Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison schon einmal gegenüber, die Südtiroler behielten mit 3:2 knapp die Oberhand. Die Partie wird im Pay-per-View Livestream gezeigt.

Alps Hockey League:

Di, 27.09.2022, 19:00: EC-KAC Future Team – HC Meran/o Pircher

Referees: MEIXNER, WIDMANN, Schonaklener, Voican | >> PPV-LIVESTREAM <<

Das Future Team des EC-KAC holte sich am Samstagabend in seinem vierten Saisonspiel in der Alps Hockey League den zweiten Sieg: Die jungen Rotjacken siegten – gestützt auf einen bei seiner Saisonpremiere famosen Florian Vorauer im Tor – bei den Steel Wings Linz mit 1:0 nach Penaltyschießen.

Klagenfurt und Meran standen sich in dieser Saison schon einmal gegenüber, beim Saison-Debüt der Südtiroler behielt die Truppe von Headcoach Brad Gratton knapp die Oberhand: Nachdem der KAC einen 0:1-Rückstand im Mittelabschnitt zu seinen Gunsten drehte, siegte der HCM schlussendlich mit 3:2. In weiterer Folge musste sich Meran jedoch zweimal geschlagen geben. Es gab bislang drei AHL-Duelle zwischen den beiden Teams, es setzte sich jeweils das Heimteam (2:1 KAC) mit nur einem Tor Differenz durch.