Klagenfurt gelingt Revanche gegen Meran

Meran – Das EC-KAC Future Team feierte am Dienstag einen klaren 9:2-Heimsieg über den HC Meran. Maximilian Theirich, der mit zwei Powerplay-Treffern die Weichen früh auf Sieg stellte, und Luka Gomboc erzielten je zwei Tore. Damit gelang den Klagenfurtern auch die Revanche für die knappe Niederlage im ersten Saisonduell.

Meran gewann zwar den Saison-Auftakt gegen das EC-KAC Future Team knapp mit 3:2, musste danach aber zwei Niederlagen einstecken. Die Kärntner feierten zuletzt einen Shutout-Erfolg nach Penaltyschießen in Linz. Am Dienstag zeigten sich die Klagenfurter in Torlaune, bereits nach 98 Sekunden traf Maximilian Theirich im Powerplay. Nur eine Minute später erhöhte Theirich – erneut in Überzahl – sogar auf 2:0. Nach dem dritten Treffer durch Nico Kramer schöpfte Meran, das nur drei Linien aufbieten konnte, kurz Hoffnung: David Trivellato (12.) verkürzte auf 3:1. Im Mittelabschnitt zogen die Hausherren jedoch schnell auf 6:1 davon und sorgten damit für eine frühe Vorentscheidung. Zu diesem Zeitpunkt war auch der Arbeitstag von Goalie Frederic Cloutier beendet, an seiner Stelle kam Lorenzo Marinelli. Zwar gelang Meran noch ein zweiter Treffer, die Kärntner ließen aber auch im dritten Drittel nicht locker. Zwei Tore von Luka Gomboc und ein weiterer Treffer durch Patrik Walder besiegelten den 9:2-Triumph.

Alps Hockey League:

Di, 27.09.2022: EC-KAC Future Team – HC Meran/o Pircher 9:2 (3:1, 3:1, 3:0)

Referees: MEIXNER, WIDMANN, Schonaklener, Voican

Goals 1:0 KFT Theirich M. (01:38 / Sablattnig T. ,Brodnik N. / PP), 2:0 KFT Theirich M. (02:37 / Brodnik N. ,Kramer N. / PP), 3:0 KFT Kramer N. (07:42 / Preiml M. / EQ), 3:1 HCM Trivellato D. (11:14 / Klein A. ,Berger J. / EQ), 4:1 KFT Sunitsch M. (21:34 / Kramer N. / EQ), 5:1 KFT Lippitsch J. (24:46 / Witting S. / EQ), 6:1 KFT Witting S. (26:54 / Gomboc L. / EQ), 6:2 HCM Ansoldi L. (31:04 / Hawerchuk B. ,Borgatello C. / PP), 7:2 KFT Gomboc L. (42:01 / Witting S. ,Klassek S. / EQ), 8:2 KFT Gomboc L. (54:52 / Brodnik N. ,Kramer N. / PP), 9:2 KFT Walder P. (55:26 / Slivnik L. ,Siftar A. / EQ)