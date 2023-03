Knöchel-Operation beendet Saison von Neymar vorzeitig

Der brasilianische Fußball-Star Neymar fällt für den Rest der Saison aus. Der Offensivmann müsse sich einer Bänder-Operation im rechten Knöchel unterziehen und deshalb drei bis vier Monate aussetzen, teilte sein Club Paris St. Germain am Montag mit.

Neymar laboriert seit mehreren Jahren an Stabilitätsproblemen im betroffenen Fußgelenk. Als Folge einer am 19. Februar erlittenen Verstauchung hätten mehrere Experten eine Operation zur Reparatur der lädierten Bänder empfohlen, so PSG in einer Mitteilung. Der Eingriff werde in Doha erfolgen.

In der laufenden Saison hat Neymar in der französischen Liga für den Tabellenführer 13 Tore erzielt und 11 Vorlagen geleistet. Ohne den 31-Jährigen muss Paris am Mittwoch in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel auswärts gegen Bayern München ein 0:1 aufholen.