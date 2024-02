Kombinierer Lamparter in Seefeld nach Springen Zweiter

Lokalmatador Johannes Lamparter ist beim Weltcup-Triple in Seefeld am Samstag auf Podestplatzkurs. Der Tiroler startet um 14.20 Uhr als Zweiter mit 30 Sekunden Rückstand auf Topfavorit Jarl Magnus Riiber in den 10-km-Langlauf. Knapp hinter Lamparter folgt der in der Loipe nicht so starke Thomas Rettenegger an dritter Stelle. Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl liegen als nächste Österreicher etwas weniger als eine Minute hinter Riiber auf den Rängen sieben und acht.

Lamparter gelang auf der Seelos-Schanze bei windigem Prachtwetter die Höchstweite von 111 m. Bonuspunkte des Vortagessieges und die Windkompensation hievten Riiber mit 109 Metern aber deutlich an die Spitze. “Ich glaube, dass er schwer einzuholen ist. Es wird ein Fight um das Podium”, sagte der am Freitag drittplatzierte Lamparter. Gefährlich werden könnte ihm unter anderen der Finne Eero Hirvonen (5./+45 Sek.). Lamparter scheint aber endgültig genesen von einer zweiwöchigen Krankheitspause. “Ich bin richtig zufrieden. Es ist eine super Ausgangsposition, ich werde schauen, was der Körper hergibt”, so der Triple-Gewinner des Vorjahres.

Stefan Rettenegger (106,5) kam an seinem 22. Geburtstag als siebentbester ÖSV-Mann nicht über Zwischenrang 14 hinaus. Sein Rückstand von 38 Sekunden auf Lamparter lässt für den schnellen Salzburger aber noch einen Spitzenplatz zu.