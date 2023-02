Kombinierer Thomas Rettenegger für kranken Seidl nachgeholt

Die durch Erkrankungen von Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl geschwächten ÖSV-Kombinierer haben am Ruhetag der WM in Planica Thomas Rettenegger als Ersatzmann nachgeholt. Während Seidl auch auf der Großschanze nicht zum Einsatz kommen wird, ist das bei Einzelbronzemedaillengewinner Rehrl zumindest für den Teambewerb am Mittwoch unsicher. Der Steirer laboriert seit Sonntag an Grippesymptomen, zu Wochenbeginn hatte sich leichte Besserung eingestellt.

Die Entscheidung über die Aufstellung für den Mannschaftswettkampf von der Großschanze fällt nach dem Training am Dienstag. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen gönnte dem Großteil seines Teams am Montag einen Ruhetag, die im Mixed zu Bronze gelaufenen Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger sowie Martin Fritz verbrachten diesen mit Regenerationsmaßnahmen am Ergometer und Physiotherapie. Lediglich der bisher nicht eingesetzte Olympia-Dritte Lukas Greiderer absolvierte ein Langlauftraining, so Eugen zur APA – Austria Presse Agentur.