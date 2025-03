Kombiniererin Hirner als Sprungzweite mit WM-Medaillenchance

Von: apa

Lisa Hirner hat im Normalschanzenbewerb der Nordischen Kombination in Trondheim als Zweite des Skispringens eine gute WM-Medaillenchance. Die Steirerin kam am Sonntag bei Regenwetter auf der Normalschanze auf 98 m, sie geht 50 Sekunden hinter Ingrid Laate (NOR/97 m) in den Langlauf über 5 km (16.00 Uhr). Topläuferin Ida Marie Hagen (94,5) aus Norwegen startet als Dritte aber nur 15 Sekunden nach Hirner.

Auch Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen (98) fehlen lediglich 22 Sekunden auf Hirner, die Lokalmatadorin lag an der fünften Zwischenposition. Zweitbeste Österreicherin war Annalena Slamik (93), die als Zehnte eineinhalb Minuten hinter der nicht überragenden Läuferin Laate liegt. Unmittelbar vor ihr rangierte Massenstartsiegerin Yuna Kasai aus Japan. Claudia Purker (87,5) hatte als 17. bereits 2:01 Minuten Rückstand, für Katharina Gruber (79) an der 28. Stelle waren es sogar mehr als drei. Die deutsche Gesamtweltcup-Leaderin Nathalie Armbruster ist als 20. ebenfalls bereits aus dem Medaillenrennen.