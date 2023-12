Kombiniererin Westvold Hansen gewann Auftakt in Lillehammer

Westvold Hansen startet standesgemäß mit Sieg in Saison/Archiv

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat am Freitag in Lillehammer den Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombiniererinnen gewonnen. Die schon nach dem Sprung vorangelegene Norwegerin brachte ihre Führung auf der 5-km-Loipe völlig ungefährdet ins Ziel. Die Sprung-Fünfte Lisa Hirner kam mit 1:15,7 Minuten Rückstand auch als Fünfte ins Ziel. Westvold Hansen führte nach 15:03,4 Minuten einen norwegischen Triple-Sieg vor Ida Marie Hagen (+16,5 Sek.) und Mari Leinan Lund (+32,3) an.

Westvold Hansen feierte bei minus 14 Grad Celsius damit im 20. Weltcupbewerb der Kombiniererinnen den 18. Sieg. Annalena Slamik und Claudia Purker landeten mit je knapp 4:15 Minuten Rückstand auf den Rängen 21 und 22.

Hirner hatte sich in der Loipe dagegen entschieden, mit der nur zwei Sekunden hinter ihr gestarteten bärenstarken Läuferin Hagen mitzulaufen. “Für mich war von Anfang an klar, Ida ist zu schnell für mich. Es wäre nicht gut gewesen, wenn ich mitgehe. Im Nachhinein betrachtet habe ich alles richtig gemacht”, konstatierte Hirner im ORF-Interview. Mit Rang fünf war sie zufrieden. “Dass ich mit dem fünften Platz dastehen kann, habe ich mir vor zwei Tagen nicht gedacht.”