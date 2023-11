Kraus-Niederlage nach perfektem Start -ÖTV-Frauen 1:2 zurück

Sinja Kraus unterlag Contreras nach starkem Beginn in drei Sätzen

Österreichs Tennis-Team liegt im Billie Jean King Cup der Frauen gegen Mexiko 1:2 zurück. Die Wienerin Sinja Kraus unterlag zum Auftakt des Sonntag-Programms im Schwechater Play-off gegen Fernanda Contreras 6:0,2:6,4:6. Am Vortag hatte Kraus Giuliana Olmos besiegt, gegen die nun die Vorarlbergerin Tamira Paszek eine rot-weiß-rote Niederlage abwenden muss. Bleibt sie erfolgreich, würde ein abschließendes Doppel entscheiden.

Kraus startete fulminant, den ersten Satz hatte sie nach nur 17 Minuten in der Tasche. Mit schönem Tempo und guter Platzierung sowie nur wenigen Eigenfehlern ließ sie Mexikos Nummer eins verzweifeln. “Ich habe im ersten Satz wirklich richtig gut gespielt – genau das, was ich mir vorgenommen habe. Sie war überfordert mit dem Tempo, das ich gespielt habe”, sagte Kraus nach der Partie. Es sei ihr aber klar gewesen, dass das nicht so bis zum Ende weitergehen werde.

Zumindest vorerst aber freuten sich mit der einzigen Top-200-Spielerin dieses Wochenendes ihre Eltern und Schwestern, auf der ÖTV-Bank fieberten erneut Sportdirektor Jürgen Melzer wie auch die wegen einer Handgelenksblessur nicht einsatzfähige Julia Grabher mit. Im Publikum wurde u.a. Dennis Novak gesehen. Sie alle erlebten dann eben auch den Umschwung im Match mit. Kraus: “Sie hat immer mehr Bälle zurückgebracht. Die Ballwechsel sind immer länger geworden, sie hat immer mehr Druck ausgeübt.”

Der Schwung im Spiel von Kraus war mit Beginn des zweiten Durchganges plötzlich verflogen. Weg war die Präzision in den Schlägen der Lokalmatadorin, mit dem Break zum 1:0 wuchs zudem das Selbstvertrauen von Contreras. Nach Satzball gegen sich bei 1:5 schien sich Kraus noch einmal zu fangen, die Fortsetzung einer Aufholjagd bei 2:5 verhinderte aber eine Fehleinschätzung eines vermeintlichen Outballs. Die von Contreras geschlagene Filzkugel fiel vor die Linie, der Satzausgleich war gegeben.

Ein ausgeglichenes Duell entwickelte sich erst in der Entscheidung. Beiden Seiten war die Wichtigkeit dieses Punktes bewusst, die daraus resultierende Nervosität war zu spüren. Kraus gab ihr Service zum 0:1 und 2:3 ab, es gelang ihr aber nur ein Rebreak. Die auch von ihrem persönlichen Coach Emilio Sanchez unterstützte Contreras bekam wieder stärker die Oberhand, nach 1:40 Stunden ging Kraus aber als Verliererin vom Court. “Ich habe einfach in entscheidenden Momenten zu viele Fehler gemacht”, resümierte sie.

Es folgt das Duell der Verliererinnen des ersten Tages. Sollte Olmos gewinnen, wären die Mexikanerinnen für die Qualifikationsrunde der Weltgruppe 2024 qualifiziert. Gleicht hingegen Paszek aus, würde es wie im vergangenen Jahr gegen Lettland in ein entscheidendes Doppel gehen, in dem Contreras/Olmos gegen Kraus/Klaffner nach Papierform zu favorisieren wäre. Die Verliererinnen des Länderkampfes spielen im Frühjahr ein Turnier der Europa/Afrika-Zone I.