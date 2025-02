Kriechmayr lässt zweites WM-Abfahrtstraining aus

Von: apa

Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag auf das zweite Training für die Ski-WM-Abfahrt am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm verzichtet. Der Oberösterreicher legt nach dem Training am Mittwoch, in dem er die zweitschnellste Zeit erzielt hatte, einen Regenerations- und Therapietag für sein Knie ein. Der nächste Fokus liegt auf dem Antreten im Super-G am Freitag, Rennstarts sind nicht in Gefahr. Kriechmayr hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass er eventuell pausieren werde.