Kristoffersen führt im Kranjska-Riesentorlauf – Haaser 8.

Von: apa

Skirennläufer Henrik Kristoffersen ist in Kranjska Gora zu seiner ersten Halbzeitführung in dieser Riesentorlauf-Saison gefahren. Der Norweger und Marco Odermatt (+0,15 Sek.) waren im ersten Durchgang am Samstag zunächst unter sich, ehe Joan Verdu aus Andorra mit Nummer 18 in die große Lücke auf Platz drei (+0,52) stieß. Bester Österreicher ist vorerst auf Platz acht Raphael Haaser (+1,03), der Weltmeister war eine Hundertstelsekunde schneller als Manuel Feller (9.).

Auf Platz elf folgte Stefan Brennsteiner (+1,32), der nach seinem WM-Malheur mit der Bindung schwer in den Lauf fand. Patrick Feurstein (16.) und Marco Schwarz (17.) erging es ähnlich. Den schnellsten Schwung im Feld präsentierte Loic Meillard, der Schweizer (6./+0,84) streute aber zwei grobe Patzer ein. “Es sind nicht die Verhältnisse, die ich am liebsten habe”, erklärte Haaser im ORF. Er sprach von tiefen Spuren im oberen Teil der Salzpiste und wechselhaften Schneebedingungen.