LA Lakers gewinnen bei Curry-Comeback gegen Golden State

Warriors-Star Curry verlor bei Comeback in Los Angeles

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA das Heimspiel gegen die Golden State Warriors gewonnen. Angeführt von Anthony Davis, der 39 Punkte warf, holte der ohne den verletzten LeBron James angetretene Rekordmeister am Sonntag ein 113:105 gegen den Titelverteidiger. Bei den Warriors gab Stephen Curry nach elf Spielen Pause aufgrund einer Knieverletzung sein Comeback und beendete die Partie mit 27 Punkten. Die Lakers kämpfen in der NBA um die Play-off-Teilnahme.

Zuvor hatten sich die Phoenix Suns in einer intensiven Partie gegen die Dallas Mavericks durchgesetzt. Neuzugang Kevin Durant verbuchte beim 130:126 starke 37 Punkte für die Suns, sein Teamkollege Devin Booker kam auf 36 Zähler. Das Duo Luka Doncic und Kyrie Irving schrieb 34 bzw. 30 Zähler für die Mavs an. Die New York Knicks bauten die derzeit längste Siegesserie der NBA auf neun Erfolge aus und bezwangen die Boston Celtics nach zweifacher Verlängerung mit 131:129. Immanuel Quickley kam bei den Knicks auf 38 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists.