LA Lakers noch einen Sieg von Conference-Finale entfernt

Die Los Angeles Lakers sind im Play-off der National Basketball Association (NBA) nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale der Western Conference entfernt. Der Rekordmeister gewann am Montag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse mit 104:101 gegen Titelverteidiger Golden State Warriors und führt in der “best-of-seven”-Serie mit 3:1. Auch Miami Heat verbuchte mit einem 109:101 gegen die New York Knicks den dritten Sieg und liegt ebenfalls mit 3:1 voran.

Spiel vier im Duell der beiden Superstars LeBron James und Stephen Curry war von mehreren Führungswechseln geprägt. Die Warriors lagen im dritten Viertel einmal zwölf Punkte voran, doch die Lakers glichen aus und gingen dank 15 Punkten von Lonnie Walker im Schlussviertel als Sieger vom Platz.

Bester Werfer bei den Lakers war James mit 27 Punkten. Den Warriors genügte auch ein “triple-double” von Stephen Curry mit 31 Punkten, 10 Rebounds und 14 Assists nicht. Die nächste Partie findet in der Nacht auf Donnerstag in San Francisco statt. “So hart dieses Spiel war, es wird noch härter. Wir verstehen das, wir wissen das”, sagte James.

Die Heat kann die Serie in New York beenden. Miami gewann am Montag dank Jimmy Butler und Bam Adebayo, die 27 bzw. 23 Zähler warfen. Butler kam außerdem auf 10 Assists, Adebayo holte 13 Rebounds. Im Westen muss Denver-Star Nikola Jokic für sein Scharmützel mit Phoenix-Besitzer Matt Ishbia 25.000 Dollar Strafe zahlen. Eine Sperre blieb dem Nuggets-Center erspart, er steht im fünften Spiel gegen die Suns damit zur Verfügung. In dieser Serie steht es 2:2.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Miami Heat – New York Knicks 109:101. Stand in Serie: 3:1.

Western Conference: Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 104:101. Stand in Serie: 3:1