Lamparter nach Kombi-Springen Fünfter – Riiber überlegen

Von: apa

Ex-Weltmeister Johannes Lamparter darf in Trondheim nach dem Großschanzenspringen der Kombinierer auf eine WM-Medaille hoffen. Der Tiroler startet um 14.30 Uhr als Fünfter in den Langlauf über 10 km. Sein Rückstand auf den überlegen führenden Norweger Jarl Magnus Riiber beträgt aber bereits 1:36 Minuten. Auch Riibers erste Verfolger Ryota Yamamoto (JPN), Espen Björnstad (NOR) und Julian Schmid (GER) liegen über eine Minute zurück.

Bei wechselnden Windbedingungen segelte Titelverteidiger Riiber trotz weniger Anlauf als die anderen Topathleten auf die Höchstweite von 139 Meter. Lamparter kam auf 131,5 m, in der Loipe wird er möglicherweise auch noch mit dem nicht weit hinter ihm startenden Norweger Jörgen Graabak und Vinzenz Geiger aus Deutschland kämpfen müssen.

Die anderen Österreicher sind bereits aus dem Medaillenrennen. Franz-Josef Rehrl kam nur auf 129,5 m und hat als 16. mit 2:44 Minuten bereits enormen Rückstand. Noch mehr ist es für Fabio Obermeyr (22.) und Stefan Rettenegger (24.).