Langläufer Vermeulen tritt bei WM über 50 km an

Langläufer Mika Vermeulen macht bei der nordischen Ski-WM in Planica wie ursprünglich geplant den österreichischen Abschluss. Nach einer Erkrankung und Auslassen des 15-km-Einzelrennens entschloss sich der 23-Jährige für einen Start am Sonntag (12.00 Uhr) über 50 km klassisch mit Massenstart. “Ich war auf der Loipe und fühle mich gesund”, sagte der Steirer der APA – Austria Presse Agentur am Donnerstag. “Die Chance, dass ich mich am Sonntag frisch fühle, ist relativ groß.”

Im Skiathlon war Vermeulen am vergangenen Freitag 29. geworden, die schon angeschlagen angetretene Salzburgerin Teresa Stadlober in diesem Bewerb tags darauf 17. Auch die Olympia-Dritte ließ dann das Einzelrennen unter der Woche aus, über einen Start am Samstag (12.00 Uhr) über 30 km klassisch mit Massenstart will sie am Freitag entscheiden.