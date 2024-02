Langläuferin Stadlober zum Canmore-Abschluss wieder Sechste

Langläuferin Teresa Stadlober hat in Canmore auch im zweiten Distanz-Weltcupbewerb Rang sechs erreicht. Die Salzburgerin lag am Sonntag im Klassik-Massenstart über 20 km eine halbe Minute hinter der schwedischen Siegerin Frida Karlsson. Auf die Podestränge waren es etwas mehr als 23 Sekunden. Sechste war sie bereits am Freitag über 15 km in der Skating-Technik geworden.

Den Skating-Sprint am Dienstag zum Abschluss der Kanada-Bewerbe und die nächsten Rennen in Minneapolis wird Stadlober auslassen, um sich auf die abschließenden Skandinavien-Stationen vorzubereiten.