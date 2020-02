LASK im Europa-League-Achtelfinale gegen Manchester United

Der LASK bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Europa-League mit einem Topclub zu tun. Die Linzer treffen am 12. März auf der Gugl und am 19. März auswärts auf Manchester United. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Sollte Red Bull Salzburg am Abend die 1:4-Hinspielniederlage gegen Eintracht Frankfurt noch wettmachen können, würden sie in der nächsten Runde auf den FC Basel treffen.

Von: apa