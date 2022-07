Latifi fährt nach Regen Bestzeit im dritten Training

Starker Regen hat ein normales letztes Training vor dem Formel-1-Rennen in Ungarn unmöglich gemacht. Überraschend fuhr der Kanadier Nicholas Latifi am Samstag in 1:41,480 Minuten auf der auftrocknenden Piste in Mogyorod die schnellste Zeit und landete in seinem Williams 0,661 Sekunden vor dem WM-Zweiten Charles Leclerc im Ferrari. Auf Platz drei kam Latifis Teamkollege Alexander Albon und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf Rang vier.

Auch in der Qualifikation am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/live ORF 1, Sky) wird Regen erwartet. Beim Rennen am Sonntag soll es wieder etwas wärmer und vor allem trocken werden.