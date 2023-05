Lazio verschiebt Napolis Meisterparty mit 2:0 gegen Sassuolo

Napoli muss sich zumindest einen weiteren Tag bis zur Krönung zum italienischen Fußball-Meister gedulden. Der Tabellenzweite Lazio Rom gewann am Mittwoch durch Tore von Felipe Anderson (14.) und Toma Basic (92.) daheim gegen Sassuolo 2:0 und hat nun bei 15 Punkten Rückstand noch die theoretische Chance, den überlegenen Spitzenreiter abzufangen. Sollte Napoli aber am Donnerstag bei Udinese nicht verlieren, wäre der dritte “Scudetto” der Süditaliener, der erste seit 1990, fix.

Erfolge gab es auch für den Dritten Juventus und den Vierten Inter Mailand. Die Turiner kamen zu einem Heim-2:1 gegen Lecce, Inter setzte sich bei Hellas Verona 6:0 durch. Atalanta besiegte Spezia in Bergamo mit 3:2 und schob sich damit vor AC Milan und AS Roma an die fünfte Stelle. Die Mailänder erreichten vor eigenem Publikum gegen Cremonese (Emanuel Aiwu Ersatz) ebenso nur ein 1:1 wie der Hauptstadt-Club in Monza.