Leclerc beginnt Bahrain-Testfinale mit Bestzeit

Von: apa

Am letzten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc die schnellste Runde am Vormittag gedreht. Auf dem diesmal staubtrockenen Bahrain International Circuit in Sakhir lag der Monegasse am Freitag mit seiner Zeit von 1:30,811 Minuten 77 Tausendstelsekunden vor Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli aus Italien. Dritter war McLaren-Hoffnungsträger Lando Norris (+0,132 Sek.). Die Zeiten dürften aber erneut keine große Aussagekraft haben.

Weltmeister Max Verstappen folgte im Red Bull auf Platz vier, Jack Doohan wurde im Alpine Fünfter. Zu einer kuriosen Unterbrechung kam es rund 45 Minuten vor Ende der Session, als plötzlich Glasscherben auf der Strecke lagen. Von dem Häuschen auf der Start/Ziel-Gerade, in dem die Ampelanlage gesteuert wird, hatte sich eine Glasscheibe gelöst und war heruntergefallen und zersprungen. Rote Flaggen wurden geschwenkt, um die Aufräumarbeiten durchführen zu können.

Ein erster Zwischenfall hatte sich nach etwa eineinhalb Stunden ereignet, nachdem sich ein Teil der Karosserie vom Haas von Oliver Bearman abgelöst hatte. Nach einer schnellen Reparatur konnte der britische Neuling sein Programm allerdings fortsetzen. Am Nachmittag stehen die letzten vier Stunden der diesjährigen Wintertestfahrten auf dem Programm.