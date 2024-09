Leipzig beendete Durststrecke mit 4:0 gegen Augsburg

Von: apa

RB Leipzig hat seine jüngste Durststrecke in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg beendet. Die in der Liga ungeschlagenen Leipziger fertigten nach zuletzt drei sieglosen Pflichtspielen den FC Augsburg mit 4:0 ab und schoben sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Am Abend (18.30 Uhr/live Sky) stand allerdings noch der große Liga-Schlager zwischen Rekordmeister Bayern München und Double-Gewinner Bayer Leverkusen auf dem Programm.

ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald spielte bei Leipzig erneut durch, Christoph Baumgartner kam erst beim Stand von 4:0 in die Partie (65.). Benjamin Sesko brachte die Sachsen mit einem frühen Doppelpack auf die Siegerstraße (11., 15.). Der Ex-Salzburger traf erst nach Fersen-Vorarbeit von Lois Openda, dann nach Flanke des von Seiwald eingesetzten David Raum. Leipzig-Goalie Peter Gulacsi parierte einen Elfmeter (27.). Nach Seitenwechsel erhöhte Openda (46.), Vorbereiter Xavi Simons schlug auch noch selbst zu (57.).

Der FC St. Pauli beendete den Erfolgslauf des SC Freiburg mit einem überraschenden 3:0-Auswärtssieg. Es war der erste volle Erfolg der Hamburger seit ihrer Bundesliga-Rückkehr. Die Freiburger hatten bis dahin nur gegen die Bayern (0:2) Punkte abgegeben. Vincenzo Grifo vergab beim Stand von 0:1 einen Elfmeter (41.). Ein Kopftor von ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart nach Grifo-Freistoßflanke (64.) zählte wegen minimalen Abseits’ ebenso wie eine Treffer von Ritsu Doan (84.) nach einer VAR-Entscheidung nicht.

Bei Freiburg stand ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch fünf Wochen nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder im Kader. Der 30-Jährige wurde in der 75. Minute beim Stand von 0:3 für Landsmann Junior Adamu eingewechselt. Patrick Wimmer verpasste das 2:2 seines VfL Wolfsburg gegen den Champions-League-Starter VfB Stuttgart kurzfristig wegen muskulärer Probleme. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl gab den zweiten Ligasieg der Saison durch ein spätes Gegentor von Deniz Undav in der 96. Minute aus der Hand.

Borussia Mönchengladbach landete diesen zweiten Liga-Saisonsieg durch ein ebenso spätes 1:0 gegen Union Berlin. Tomas Cvancara traf in der 96. Minute per Kopf. Bei den Gladbachern war Kevin Stöger bis zur 72. Minute im Einsatz, bei den in der Liga bis dahin ungeschlagenen Berlinern wurden Leopold Querfeld (46.) und Christopher Trimmel (79.) eingewechselt. Phillipp Mwene unterlag mit seinem FSV Mainz zu Hause Heidenheim mit 0:2. Bei den Gästen fehlten Mathias Honsak wegen Knieproblemen.