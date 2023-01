Leipzig feierte gegen Schalke 6:1-Auswärtssieg

RB Leipzig hat sich am Dienstag in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest für wenige Stunden bis auf drei Punkte an Spitzenreiter FC Bayern München herangeschoben. Die Sachsen feierten zum Auftakt der 17. Runde einen 6:1-Kantersieg bei Schlusslicht FC Schalke 04 und sind damit schon seit 15 Bewerbspartien ohne Niederlage. Xaver Schlager spielte bei den Gästen bis zur 85., sein Landsmann Konrad Laimer bis zur 77. Minute. Bei Schalke saß Leo Greiml auf der Ersatzbank.

Nach Toren von Andre Silva (7., 44.), Benjamin Henrichs (15.) und Timo Werner (45.+2) war das Match schon zur Pause entschieden. Soichiro Kozuki gelang das Ehrentor für die Hausherren (56.), ehe Leipzig dank Dani Olmo (83.) und Yussuf Poulsen (89.) noch zweimal zuschlug.