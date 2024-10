Leipzig stürmt mit 2:0 in Mainz vorläufig an die Spitze

Von: apa

RB Leipzig hat sich zumindest für drei Stunden an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Bullen feierten am Samstag bei Mainz 05 einen glanzlosen 2:0-(1:0)-Erfolg und liegen zwei Punkte vor Freiburg bzw. drei vor Bayern München. Freiburg besiegte auch dank eines Tors von Philipp Lienhart Augsburg mit 3:1 (3:0). Die Bayern können im Südgipfel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr) Platz eins zurückholen.

Meister Bayer Leverkusen fand wieder in die Spur und beendete mit dem 2:1-(1:1)-Heimsieg den Höhenflug von Eintracht Frankfurt. Robert Andrich (25.) und Victor Boniface (72.) trafen für die Gastgeber, die durch Omar Marmoush (16./Foulelfmeter) kurz in Rückstand gelegen waren. Leverkusen schob sich vorbei an den Frankfurtern auf die Champions-League-Plätze.

Leipzig blieb dank der Treffer von Xavi Simons (20.) und Willi Orban (37.) weiterhin ungeschlagen, Christoph Baumgartner wurde in der 72. Minute eingewechselt. In Mainz nicht mitjubeln konnte neben dem langzeitverletzten Xaver Schlager auch Nicolas Seiwald. Der Mittelfeldmann erlitt beim 5:1-Sieg Österreichs über Norwegen in der Vorwoche eine Adduktorenverletzung und fällt nach Vereinsangaben “bis auf Weiteres” aus.

Lienhart erzielte gegen Augsburg sein erstes Saisontor und sein insgesamt zwölftes im deutschen Oberhaus. In diesem Oktober kommt er damit bereits auf drei Treffer. Schon gegen Kasachstan und Norwegen hatte der 28-Jährige ebenfalls per Kopf für die ÖFB-Auswahl genetzt.

Grund zur Freude gab es auch für einen Österreicher abseits des Spielfeldes. Im ersten Spiel unter Sportdirektor Andreas Schicker tauchte die TSG Hoffenheim zuhause gegen Schlusslicht VfL Bochum aus seiner Krise und feierte beim 3:1 (1:0) den ersten Sieg nach fünf Spielen mit nur einem Punkt. Schicker war in der Länderspielpause von Österreichs Meister Sturm Graz nach Sinsheim gewechselt.