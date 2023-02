Leverkusen nach Elfer-Krimi in Monaco im EL-Achtelfinale

Leverkusen durfte in Monaco am Ende jubeln

Bayer Leverkusen ist nach einem Elfer-Krimi in das Achtelfinale der Europa League eingezogen. Der deutsche Fußball-Bundesligist egalisierte am Donnerstag im Zwischenrunden-Rückspiel mit einem 3:2 zunächst das Ergebnis aus dem Hinspiel (2:3). Nachdem in der Verlängerung keine Treffer gefallen waren, behielt die “Werkself” im Elfmeterschießen mit 5:3 die Oberhand. Neben Leverkusen sicherten sich auch Juventus, FC Sevilla und Sporting Lissabon ein Ticket für das Achtelfinale.

Die “Alte Dame” feierte nach einem 1:1 im Hinspiel dank dreier Treffer von Angel di Maria einen ungefährdeten 3:0-Sieg beim FC Nantes. Rekordsieger Sevilla stieg trotz einer 0:2-Niederlage in Eindhoven in die nächste Runde auf, da die Spanier den ersten Akt mit 3:0 für sich entschieden hatten. Sporting Lissabon ließ beim 4:0-Erfolg in Midtjylland keine Zweifel aufkommen (Hinspiel 1:1).

Leverkusens Ersatztorhüter Patrick Pentz sah in Monaco eine fulminante Anfangsphase. Eine scharfe Hereingabe von Jeremie Frimpong konnte Monaco-Schlussmann Alexander Nübel nicht entscheidend klären, der eingelaufene Florian Wirtz drückte den Ball zur Führung für Leverkusen über die Linie (13.). Diese egalisierte Kapitän Wissam Ben Yedder per Foulelfmeter (19.). Die Werkself hatte allerdings prompt eine Antwort parat, nur zweieinhalb Minuten nach dem Ausgleich traf Exequiel Palacios mit einem satten Schuss ins kurze Eck (21.).

Im zweiten Spielabschnitt legte Leverkusen nach. Der auffällige Wirtz chippte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Amine Adli völlig freistehend gegen die Laufrichtung von Nübel einköpfelte (58.). Praktisch im Gegenzug traf Ben Yedder nur die Latte (60.). In der Schlussphase erzwang Breel Embolo per Kopf die Verlängerung (84.). Nach torlosen 30 Zusatzminuten ging es in das Elfmeterschießen, in dem Leverkusen alle Versuche verwandelte und mit 5:3 gewann.

In Nantes avancierte Angel di Maria für Juventus mit einem Triplepack zum Matchwinner. Zunächst schlenzte der argentinische Weltmeister den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert ins linke Kreuzeck (5.). Lediglich eine Viertelstunde später legte er per Elfmeter nach (20.). Dem Strafstoß war ein Handspiel von Nicolas Pallois auf der eigenen Torlinie vorausgegangen, wofür der Nantes-Abwehrspieler auch noch die Rote Karte sah. In Hälfte zwei traf abermals di Maria per Kopf zum Endstand (78.).

PSV Eindhoven mit ÖFB-Legionär Philipp Mwene in der Startelf verabschiedete sich trotz eines 2:0-Erfolges gegen den FC Sevilla aus dem internationalen Geschäft. Luuk de Jong brachte die Niederländer in der 77. Spielminute in Führung, der zweite Treffer durch Fabio Silva kam allerdings zu spät (95.).

In der Conference League qualifizierten sich Lazio Rom, Sheriff Tiraspol und Larnaka für das Achtelfinale. Lazio genügte bei Cluj ein torloses Remis, nachdem das Hinspiel mit 1:0 gewonnen werden konnte. Anderlecht gewann gegen Ludogorez Rasgrad im Elfmeterschießen.