Liga-Neuling Unterland an der Tabellenspitze

Hockey Unterland Cavaliers gewannen in Gröden klar mit 5:1

Bozen – In fünf von sechs Alps Hockey League-Spielen setzte sich am Donnerstag der Gastgeber durch. Einzig die Hockey Unterland Cavaliers gewannen in Gröden klar mit 5:1. Damit übernahm der Liga-Neuling auch die Tabellenführung.

Nach dem 5:2-Auftakterfolg waren die Hockey Unterland Cavaliers am Donnerstag in Gröden zu Gast. Der Liga-Neuling erwischte in seinem ersten Auswärtsspiel einen Start nach Maß, Luka Nyman traf nach drei Minuten zur Führung. Zwar gelang Matteo Luisetti im ersten Drittel noch der Ausgleich, doch die Gäste zogen durch einen Doppelschlag im Mittelabschnitt davon: Filip Kokoska und Miro Markkula stellten auf 1:3. Zwei Tore von Florian Wieser bedeuteten dann den klaren 5:1-Auswärtssieg und die Tabellenführung.

Erster Verfolger der Cavaliers ist HDD SIJ Acroni Jesenice. Die Slowenen feierten beim 5:0 über die Red Bull Hockey Juniors ihren zweiten Saisonerfolg. Trotz relativ ausgeglichener Chancenverteilung setzten sich die Slowenen schlussendlich klar durch, Zan Jezovsek erzielte zwei Treffer und verbuchte darüber hinaus eine Vorlage.

Erste Niederlage für Zell am See

Die EK Zeller Eisbären mussten ihren Platz an der Tabellenspitze aufgrund einer 3:4-Niederlage bei Cortina räumen. Die Italiener holten sich im ersten Drittel eine 2:0-Führung und stellten im Mittelabschnitt nach dem Anschlusstreffer auch den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Doch die Salzburger ließen nicht locker und kamen in der 51. Minute sogar zum Ausgleich. Doch nur eine Minute später sorgte Ronny de Zanna für den Heimsieg.

Meran und Kitzbühel mussten ebenfalls die erste Saisonniederlage hinnehmen. Denn mit einer starken Leistung haben die Rittner Buam SkyAlps ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gewonnen. Im Südtiroler Derby gegen den HC Meran Pircher stand am Ende ein deutlicher 5:1-Sieg auf der Anzeigetafel der Ritten Arena. Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel kam nach einem 0:2-Rückstand bei den Wipptal Broncos Weihenstephan zurück, musste sich aber schließlich in der Verlängerung geschlagen geben. Für den entscheidenden Treffer sorgte Justin Maylan in Überzahl.

Lustenau feiert ersten Sieg

Einen 2:1 Arbeitssieg in der Verlängerung erreichte der EHC Lustenau gegen die Steel Wings aus Linz. Wie schon gegen Fassa scheiterten die Lustenauer an der mangelnden Torausbeute, konnten sich aber in der Verlängerung durch einen Treffer von Chris D’Alvise zwei Punkte gutschreiben lassen.

Alps Hockey League | 22.09.2022:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Red Bull Hockey Juniors 5:0 (0:0,2:0,3:0)

Referees: KUMMER, WUNTSCHEK, Arlic, Jeram.

Goals 1:0 JES Polcs R. (23:57 / Jenko J. ,Pance E. / PP), 2:0 JES Jezovsek Z. (35:20 / Planko D. ,Scap L. / EQ), 3:0 JES Jezovsek Z. (44:42 / Huovinen N. ,Ulamec L. / EQ), 4:0 JES Pance E. (46:44 / Polcs R. ,Logar M. / EQ), 5:0 JES Ulamec L. (51:09 / Jezovsek Z. ,Huovinen N. / EQ)

EHC Lustenau – Steinbach Steel Wings Linz 2:1 OT (0:0,1:1,0:0,1:0)

Referees: HOLZER, SCHAUER, Rinker, Spiegel.

Goals 1:0 EHC Oberscheider D. (30:10 / König D. ,Ratz P. / EQ), 1:1 SWL Feldbaumer M. (36:02 / Mosaad B. ,Aigner R. / EQ), 2:1 EHC D’Alvise C. (62:12 / Wilfan M. ,Larsen M. / EQ)

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran/o Pircher 5:1 (1:0,1:0,3:1)

Referees: BENVEGNU, PINIE, Brondi, Pace.

Goals 1:0 RIT Insam M. (11:55 / Cardwell J. ,Gentile D. / PP), 2:0 RIT Cardwell J. (24:02 / Gentile D. ,Insam M. / 5:3 PP), 3:0 RIT Marzolini M. (43:02 / Kostner J. ,Insam M. / EQ), 3:1 HCM Borgatello C. (56:05 / Tomasini P. ,Rein N. / EQ), 4:1 RIT Spinell M. (56:32 / Fink K. ,Öhler M. / EQ), 5:1 RIT Giacomuzzi A. (59:59 / Quinz S. ,Mäkelä A. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:2 OT (2:0,0:1,0:1,1:0)

Referees: DURCHNER, KAINBERGER, Telesklav, Wimmler.

Goals 1:0 WSV Jokinen J. (06:00 / Eisendle P. ,Maylan J. / PP), 2:0 WSV Giftopoulos R. (16:21 / Hackhofer F. ,Rabanser J. / PP), 2:1 KEC Hook L. (38:13 / Lahnaviik R. ,Kuronen J. / PP), 2:2 KEC Wetzl N. (42:36 / Kuronen J. ,Schröder F. / EQ), 3:2 WSV Maylan J. (64:07 / Mizzi J. ,Conci D. / PP)

HC Gherdeina valgardena.it – Hockey Unterland Cavaliers 1:5 (1:1,0:2,0:2)

Referees: BULOVEC, LAZZERI, Bergant, Fleischmann.

Goals 0:1 HCU Nyman L. (03:15 / Markkula M. ,Brighenti T. / EQ), 1:1 GHE Luisetti M. (12:20 / Sölva M. / EQ), 1:2 HCU Kokoska F. (33:22 / Brighenti T. ,Nyman L. / EQ), 1:3 HCU Markkula M. (34:40 / Goldner L. / EQ), 1:4 HCU Wieser F. (47:46 / Sölva M. ,Galassiti D. / EQ), 1:5 HCU Wieser F. (54:01 / Egger A. ,Haarala S. / PP)

S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären 4:3 (2:0,1:1,1:2)

Referees: RUETZ, STEFENELLI, Cristeli, Rigoni.

Goals 1:0 SGC Cuglietta D. (13:28 / Saha M. / EQ), 2:0 SGC Panciera G. (17:42 / ALVERA’ T. ,DI TOMASO G. / EQ), 2:1 EKZ Wilenius T. (25:15 / Ban D. ,Widen F. / EQ), 3:1 SGC ALVERA’ T. (31:43 / Seed J. ,DI TOMASO G. / EQ), 3:2 EKZ Artner F. (45:09 / Akerman J. ,Maurer P. / EQ), 3:3 EKZ Wilenius T. (50:24 / Widen F. ,Putnik P. / PP), 4:3 SGC De zanna R. (51:49 / ALVERA’ T. ,Seed J. / PP)